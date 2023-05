"Massiver Angriff" auf Kiew: Toter bei Hochhausbrand

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in der Zentral- und Nordukraine hat es in der Nacht auf Dienstag erneut Luftalarm gegeben. Der B├╝rgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, berichtete von Explosionen in der Stadt. Er sprach von einem "massiven Angriff". Die Luftabwehrsysteme in Kiew funktionierten, teilt die Milit├Ąrverwaltung der Stadt mit.

Herabfallende Tr├╝mmer eines zerst├Ârten russischen Flugk├Ârpers haben nach Klitschkos Angaben ein Feuer in einem Hochhaus in Kiew entfacht. Die Bewohner werden evakuiert, eine Person sei nach vorl├Ąufigen Angaben verletzt. Herabfallende Tr├╝mmer trafen mehrere Stadtteile der Hauptstadt, darunter die historischen Viertel Podil und Petscherskyj.