Le Pen will Allianz mit FPÖ schmieden

Mit Blick auf die Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Juni schließen die rechtspopulistischen Parteien mehrerer europäischer Länder ihre Reihen: Österreichs FPÖ ist mit dabei, die Schlüsselfigur beim Aufbau der „Europäischen Allianz für Europa“ aber ist wohl Marine Le Pen, Chefin der rechtsgerichteten Front National ( FN).

Gestärkt durch ihren jüngsten Wahlerfolg bei französischen Teil-Lokalwahlen zeigte sich Le Pen gestern in Straßburg „sehr optimistisch, dass unser Bündnis in der Lage sein wird, eine starke parlamentarische Gruppe zu bilden – mit mindestens sieben Nationalitäten und 25 Abgeordneten.“ Neben der FPÖ und der FN gehören der europaskeptischen Allianz bisher die niederländische „Partei für die Freiheit“ ( PVV) von Islam-Hasser Geert Wilders, der flämisch-sezessionistische Vlaams Belang ( Belgien) und die rechten Schwedendemokraten an. Gemeinsam ist all den Parteien ihre tiefe Europa-Skepsis, ihr Auftreten gegen Migration, den Islam und gegen den EU-Beitritt der Türkei.

Als rechtsextrem aber will sich die Allianz nicht verstanden wissen. Marine Le Pen: „Wir werden keine Jobbik ( Ungarn, Anm.) und auch keine Goldene Morgenröte ( Griechenland) in unserer Gruppe haben.“