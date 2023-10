Malala Yousafzai: Keine Massenabschiebungen nach Afghanistan

Malala Yousafzai erhielt 2014 für ihren Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung als bisher jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2012 hatte sie ein Attentat überlebt, nachdem Taliban-Kämpfer im Norden Pakistans ihren Schulbus gestoppt hatten.

Grund für das gezielte Attentat war, dass Yousafzais Eintreten für Schulbildung für Mädchen. Yousafzai wurde dabei in den Kopf geschossen, sie überlebte nach mehrtägigen Behandlungen in Pakistan und Großbritannien. Seitdem lebt sie in Großbritannien, ihre Biogragie "Ich bin Malala" wurde zu einem internationalen Bestseller.