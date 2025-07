"Seeschlacht von Vallecas" in Madrid: Die Oma lacht die Opfer aus

Was sie verbindet, ist das fehlende Meer. Deshalb schaffen sie sich eins. Aus „Puente de Vallecas“, der Brücke, wird „Puerto de Vallecas“, der Hafen. Aus der “Plaza Vieja” wird die “Playa Vieja”. Ein Piratenschiff fährt durch die Straßen und das Wasser klatscht laut dagegen. Nur kommt es nicht von unten. Die Anrainer schütten kübelweise davon aus den Fenstern. Zum Widerstandslied „Bella Ciao“ steuert die Crew an einem Haus vorbei, dessen Bewohner nun ausziehen müssen. Denn die Firma „Nuevas Inversiones S.L.“ – hat „neu investiert“. In Touristenwohnungen, wie die Nachbarschaft befürchtet.

„Wir erfahren über unser Netzwerk von geplanten Räumungen und kommen dann hin, wir Nachbarn, um ein Zeichen zu setzen und die Betroffenen zu unterstützen, die leiden“, sagt Elena Ortega. Sie ist Integrationsbeauftragte an einer weiterführenden Schule und erzählt von Fällen, in denen Schüler plötzlich Verhaltensstörungen aufweisen, nervös und unkonzentriert sind. „Als ich es geschafft habe, einen Jungen zum Reden zu bringen, hat er erzählt, dass seine Familie schon seit einem Monat auf dem Boden schläft, umringt von gepackten Kisten, und darauf wartet, rausgeschmissen zu werden.“

2024 haben sie es in die Schlagzeilen geschafft, weil sie gegen die Delogierung von Mariano mobil gemacht haben. Dem 56-Jährigen, der ein Herzleiden aber keine Einkünfte hat, war die Kündigung ausgesprochen worden. Da es sich bei der Vermieterin um eine Frau handelt, deren Familie mit dem ehemaligen Diktator Francisco Franco in Verbindung steht, haben sich die Gemüter extra erhitzt.

Sozialer Wohnbau, wie Wien ihn hat, gibt es in Spanien kaum. Erfolgsgeschichten, wie sie die Berater von Wiener Wohnen erzählen, die angeblich über 800 Delogierungen verhindert haben, kennt man in Vallecas nicht. Hier sind es die Lehrer und Ärzte, die Probleme wahrnehmen und Betroffene an die Organisation PAH verweisen, die sich regelmäßig trifft und die Fälle bespricht. „Jeden Mittwoch kommen ein bis zwei neue dazu“, sagt Israel, der in Gesprächsrunden erklärt, was zu tun ist, wenn der Räumungsbescheid kommt. „Früher hat man Einkauftstrolleys auf der Straße gehört, heute sind es Reisekoffer“, sagt er traurig.