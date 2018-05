Madman-Theorie zu Trump: Unberechenbarkeit als Außenpolitik

Während der US-Präsident in Washington stolz seine Signatur unter den Ausstieg aus dem Atom-Deal setzte, war sein neuer Außenminister bereits auf dem Weg nach Nordkorea. Dort wollte er Vorbereitungen für den Besuch von Donald Trump in wenigen Wochen treffen und – nach Möglichkeit – die in Nordkorea inhaftierten US-Bürger zurück in die Staaten holen. Eine Aktion, die bis vor Kurzem noch kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Nur durch die Drohkulisse, die er selbst aufgebaut hatte, sei Nordkorea eingeknickt, meint Donald Trump stolz. Genauso will der US-Präsident jetzt auch den Iran an den Verhandlungstisch führen. Maximale Drohung. Unberechenbarkeit. Die Zeiten der leeren Drohungen seien vorbei, sagt Trump selbst. Und der Erfolg scheint ihm Recht zu geben. Ein scheinbar Verrückter im Weißen Haus. Man weiß nicht, ob seine Aussagen, seine Tweets immer ernst zu nehmen sind. Aber ausprobieren will man es nun auch wieder nicht.