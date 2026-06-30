Problem am Auge: Macron trägt wieder Sonnenbrille

Mit seiner beim Weltwirtschaftsforum getragenen Sonnenbrille löste Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Jänner einen Hype aus - nun muss er aus Gesundheitsgründen erneut zu der Brille greifen.

Beim Besuch des Sultans von Oman, Haitham bin Tarik, trug Macron die flotte Pilotensonnenbrille sowohl bei der Begrüßung vor dem Élysée-Palast als auch später drinnen bei den weiteren Gesprächen.