Augenerkrankung überstanden: Macron ist die Sonnenbrille los

Mit seiner seit zwei Wochen bei allen Terminen getragenen Sonnenbrille hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron weltweit für Gesprächsstoff gesorgt. Insbesondere sein Auftritt mit der verspiegelten Pilotenbrille auf dem Weltwirtschaftsforum katapultierte ihn auf die Titelseiten vieler Zeitungen. Nun aber hat Macron erstmals seit Mitte Jänner wieder einen Termin ohne die, wie er erklärte, wegen einer harmlosen Augenerkrankung getragene Brille absolviert.

Beim Empfang des slowakischen Premiers Robert Fico am Donnerstag präsentierte Macron sich wieder ohne Brille und gerötetes Auge. Ob die Augenprobleme damit vollständig auskuriert sind, wollte der Élysée-Palast auf Anfrage nicht kommentieren.