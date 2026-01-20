Ausland

Appell von Macron: "Atmen Sie tief durch. Üben Sie keine Vergeltung"

Emmanuel Macron mit Sonnenbrille vor blauem "World Economic Forum"-Hintergrund.
Frankreichs Präsident sieht beim Weltwirtschaftsforum eine Rückkehr von "imperialen Ambitionen".
20.01.26, 15:45

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor einer globalen Abkehr von Regeln und internationalem Recht.

Selenskij will 3 Millionen starke Armee gemeinsam mit der EU

Die Welt erlebe einen "Wandel hin zu einer Welt ohne Regeln, in der das Völkerrecht mit Füßen getreten wird und in der das einzige Gesetz, das zu zählen scheint, das des Stärkeren ist", sagte Macron. Sogenannte "imperiale Ambitionen" kehrten zurück. US-Finanzminister Scott Bessent warnte Europa indes vor Vergeltungsmaßnahmen.

Trump veröffentlicht private Macron-Nachricht und droht mit Mega-Zöllen

"Ich sage allen: Lehnen Sie sich zurück. Atmen Sie tief durch. Üben Sie keine Vergeltung", sagte er in Davos. Er fordert die Europäer zu einer "offenen Haltung" auf. US-Präsident Donald Trump werde am Mittwoch in Davos erwartet und "seine Botschaft übermitteln".

Agenturen, best  | 

