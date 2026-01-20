Weltwirtschaftsforum in Davos: Unklar, ob Selenskij teilnimmt

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat über eine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos noch nicht entschieden. Grund sei, dass seitens der USA noch nicht klar sei, ob es zu einem substanziellen Treffen mit Präsident Donald Trump kommen werde, sagt ein Regierungsvertreter in Kiew.

Die Ukraine sei bereit, Dokumente über Sicherheitsgarantien oder zur Förderung des Wohlstands zu unterzeichnen, sollten die USA dazu bereit sein.