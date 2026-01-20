Weltwirtschaftsforum in Davos: Unklar, ob Selenskij teilnimmt
Zusammenfassung
- Selenskij hat noch nicht entschieden, ob er am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnimmt.
- Grund ist die Unsicherheit, ob es ein substanzielles Treffen mit US-Präsident Trump geben wird.
- Die Ukraine ist bereit, Dokumente zu Sicherheitsgarantien oder Wohlstand zu unterzeichnen, falls die USA zustimmen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat über eine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos noch nicht entschieden. Grund sei, dass seitens der USA noch nicht klar sei, ob es zu einem substanziellen Treffen mit Präsident Donald Trump kommen werde, sagt ein Regierungsvertreter in Kiew.
Die Ukraine sei bereit, Dokumente über Sicherheitsgarantien oder zur Förderung des Wohlstands zu unterzeichnen, sollten die USA dazu bereit sein.
In einem X-Beitrag eines Axios-Reporters hieß es zuvor, Selenskij reise nach massiven russischen Luftangriffen vorerst nicht nach Davos. Selenskij könnte dem Bericht zufolge jedoch nach Davos reisen, falls es zu einem bilateralen Treffen mit Trump kommt, um ein Abkommen zum Wohlstand des Landes zu unterzeichnen.
