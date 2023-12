Macrons Migrationsgesetz ist ein "ideologischer Sieg" für Le Pen

von Simone Weiler aus Paris

Das Ringen und Zittern um ein neues französisches Migrationsgesetz dauerte bis zum Schluss, doch seit Dienstagabend steht fest, dass die Regierung ihr umstrittenes Projekt durchgebracht hat. Ursprünglich hatte sie das Ziel ausgegeben, Einwanderung stärker zu kontrollieren und die Integration zu verbessern.

So war neben der Verschärfung der Zuwanderungsregeln ein leichterer Zugang zu einer Aufenthaltserlaubnis für die bis zu 900.000 Menschen vorgesehen, die illegal im Land leben und in Mangelberufen, etwa im Pflegebereich, dem Baugewerbe oder der Gastronomie, arbeiten und teils längst in die Sozialkassen einzahlen. Doch dieses Vorhaben wird nun stark eingeschränkt.