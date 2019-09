Macron kündigt für Frankreich härtere Einwanderungspolitik an

Menschlich und zugleich "effektiv"

Macron betonte nun - vor der Parlamentsdebatte in Paris ab kommendem Montag -, zugleich "menschlich und effektiv" vorgehen zu wollen. Menschen, denen der Schutz Frankreichs zustehe, müsse dieser so schnell wie möglich gewährt werden. Gleichzeitig wolle er illegale Migration schneller und effektiver bekämpfen. Konkret kündigte er eine Überprüfung an, ob Migranten zu viel medizinische Versorgung erhalten.

Bereits vor einer Woche hatte der Präsident mitgeteilt, in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit eine härtere Einwanderungspolitik zu verfolgen. Die Regierung will verhindern, dass Frankreichs Wähler nach rechts driften. Im März stehen Kommunalwahlen an, die als wichtiger Stimmungstest gelten.