Friedensnobelpreis: Machado doch in Oslo aber nicht bei Verleihung

In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado soll zu Mittag im Rathaus von Oslo geehrt werden. Rund um Machado hatte es ein Verwirrspiel gegeben. Kurz vor Beginn der feierlichen Zeremonie teilte das norwegische Nobelinstitut nämlich mit, dass Machado in Oslo sei. Sie werde aber nicht an der Zeremonie teilnehmen. Venezuela hatte der Oppositionsführerin die Ausreise verboten.

Machado sei in Oslo und in Sicherheit, hieß es in einer Erklärung des Nobelinstituts am Mittwoch. Die venezolanische Oppositionsführerin werde es zwar nicht zur Zeremonie schaffen, man sei aber froh, "dass sie bei uns in Oslo sein wird".

Einreiseverbot droht

Wenige Stunden davor hatte der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, dem Rundfunksender NRK noch gesagt, die 58-Jährige sei nicht in Norwegen und werde auch nicht bei der Preisverleihung auf der Bühne stehen. Stattdessen werde die Tochter der Oppositionsführerin den Nobelpreis in Empfang nehmen und eine von der Preisträgerin geschriebene Rede halten. Machado unterliegt seit einem Jahrzehnt einem von den venezolanischen Behörden verhängten Reiseverbot. Die venezolanische Staatsanwaltschaft hatte damit gedroht, Machado aufgrund verschiedener Ermittlungen gegen sie als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen. Ihr würde damit möglicherweise die Festnahme, ein Einreiseverbot oder Schlimmeres drohen, wenn sie aus Oslo nach Venezuela zurückkehren würde.

Sie selbst hatte beteuert, alles daranzusetzen, um für die größte Ehrung ihres Lebens in die norwegische Hauptstadt reisen zu können.