Lula will mit China und Emiraten im Krieg in der Ukraine vermitteln

"USA müssen anfangen, über Frieden zu reden"

Während seines Staatsbesuchs in China hatte Lula dem Westen zuvor vorgeworfen, den Krieg durch Waffenlieferungen an die Ukraine zu verlängern. Die Vereinigten Staaten müssten "aufhören, den Krieg zu fördern und anfangen, über Frieden zu reden", sagte der 77-Jährige am Samstag in Peking. Auch die Europäische Union müsse "anfangen, über Frieden zu reden".

Lula war am Freitag zu einem Staatsbesuch in Peking eingetroffen, Brasiliens wichtigstem Handelspartner. Ziel war vor allem, die bilateralen Beziehungen zu stärken und den Eindruck zu vermitteln, dass "Brasilien wieder ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne ist". Lula wetterte in Peking auch gegen die Dominanz des Dollars im Welthandel und forderte eine neue Währung für Transaktionen zwischen den BRICS-Ländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.