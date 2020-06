Kairo greift in den libyschen Bürgerkrieg ein

Im Morgengrauen fielen die Bomben. Acht koordinierte Angriffe sollen ägyptische und libysche Kampfjets auf Einrichtungen des "Islamischen Staates" (IS) geflogen haben – in Libyen. Es ist das erste Mal, dass die ägyptische Armee in Libyen angreift. In einer Stellungnahme im ägyptischen Fernsehen kündigte ein libyscher Kommandant weitere Angriffe in den kommenden Tagen an. Die erste Angriffswelle konzentrierte sich auf die Küstenstädte Derna – eine IS-Hochburg –, Bin Jawad und Sirte. In einem Statement der ägyptischen Armee ist von einem Racheakt die Rede, zu dem man "die Verpflichtung" habe.

Am Sonntag hatte der IS ein Video veröffentlicht, in dem 21 koptische Christen – allesamt Ägypter – an einem Strand enthauptet werden. All das ganz im Stil des IS. Alle Geiseln trugen orangefarbene Anzüge. Entführt worden waren die Ägypter im vergangenen Dezember und Jänner in Sirte. Ermordet wurden sie anscheinend in der Provinz Tripolis – was einiges über den Handlungsspielraum aussagt, den der IS in Libyen mittlerweile hat.