Luftangriff auf Wochenmarkt im Sudan: Mehr als 100 Tote

Bei einem Luftangriff der sudanesischen Armee auf einen Markt in einer Stadt in Nord-Darfur sind nach Angaben von Aktivisten mehr als hundert Menschen getötet worden. Hunderte Menschen seien bei der Attacke am Montag zudem verletzt worden, teilte das Komitee der Pro-Demokratie-Anwälte, das Menschenrechtsverletzungen im blutigen Konflikt im Sudan dokumentiert, am Dienstag mit. Unter den Opfern seien auch mehrere Kinder.

Bewohner umliegender Dörfer hatten sich demnach zum wöchentlichen Markttag in der Stadt Kabkabiya versammelt. Die Stadt wird seit Mai von der RSF-Miliz kontrolliert. Das Anwaltskomitee verurteilte den Luftangriff "auf das Schärfste".