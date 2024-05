Londoner Gentlemen’s Club öffnet sich nach 193 Jahren für Frauen

Kaum eine Frage beschäftigt Vereine nach 100 Jahren immer noch. Doch diese Woche trafen einander die Mitglieder des Londoner Garrick Clubs, um über jenes umstrittene Thema abzustimmen, an dem sie schon im Mai 1924 zu kiefeln hatten: Soll der Club künftig auch Frauen aufnehmen?

Der Garrick Club – benannt nach Theatermanager David Garrick, der ihn 1831 gründete, damit „Schauspieler und Männer von Rang und Bildung gleichberechtigt zusammenkommen können“ – ist einer der ältesten Private Gentlemen’s Clubs der Welt.

Krawattenpflicht und Fotoverbot

Es ist ein Ort des Rückzugs mitten in London für die bis dato rein männliche Elite - mit Bücherei, Bar und Billardzimmer. Ein Haus, in dem Handys abzuschalten und Fotos verboten sind. In dem Roastbeef mit glänzendem Silberdeckel warm gehalten wird und Besucher „stets Jackett, Hemd mit Kragen und Krawatten“ tragen müssen. Außer sie kommen abends nach dem Theater, dann darf auf die Krawatte verzichtet werden.