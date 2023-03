London plant Warnwesten für Graffiti-Sprayer

Die britische Regierung will härter gegen Vandalismus, Graffiti und kleinere Delikte durchgreifen. Der konservative Premierminister Rishi Sunak kündigte am Sonntag an, dass die Verantwortlichen den angerichteten Schaden künftig binnen 48 Stunden nach einer entsprechenden Anordnung bereinigen sollen. Dabei sollen sie grelle Warnschutzjacken tragen und beaufsichtigt werden.

Damit solle der Bevölkerung demonstriert werden, "dass der Gerechtigkeit genüge getan werde", zitierte die BBC aus einer Regierungsmitteilung. Wo der Schaden bereits beseitigt wurde, sollen andere Aufgaben wie Müllsammeln oder ehrenamtliche Arbeit in Geschäften anfallen.