London: Plant IS Anschlag auf die Queen?

Der britische Geheimdienst MI5 ist in höchster Alarmbereitschaft. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Daily Mail gibt es sehr konkrete Anschlagspläne auf Queen Elizabeth II. Sogar der Tag soll schon feststehen, nämlich der nächste Samstag, dem VJ Day (Victory in Japan Day), an dem das Königreich dem Sieg über Japan gedenkt.

So soll der IS planen, dass britische Dschihadisten einen Anschlag auf die Königin verüben. Die weiteren Erkenntnisse der Behörden bislang: Die Terroristen planen den Schlag für kommenden Samstag in London. Sie wollen eine Druckkochtopf-Bombe – wie sie unter anderem beim Attentat auf den Bostoner Marathon 2013 verwendet wurde – hochgehen lassen, heißt es aus England.

Auch der Sohn der Königin, Prince Charles, sei ein mögliches Terrorziel berichtet die Daily Mail weiter. Verhaftungen hat es bislang noch keine gegeben. Die Queen ist jedenfalls über die drohende Gefahr informiert worden.