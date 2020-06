Karas auf Platz eins, Grüne verbuchen bestes Ergebnis

Die Grünen waren bei der EU-Wahl wieder in zwei Landeshauptstädten Erste, in Graz und in Innsbruck. Anders als bei der Nationalratswahl 2013 lagen sie heute - laut vorläufigem Endergebnis ohne Briefwahl - aber auch in der größten Stadt Vorarlbergs, in Dornbirn, am Spitzenplatz. Und in Wien nahmen sie der FPÖ den zweiten Platz ab.