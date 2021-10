Linhart in Bosnien: "Mosaik der EU-Mitgliedschaften vervollständigen"

Österreichs neuer Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat am Donnerstag zu Beginn seines Besuchs in Bosnien-Herzegowina die Bedeutung der EU-Erweiterung um die Westbalkanstaaten unterstrichen. Damit könne das "Mosaik der Mitgliedschaften zur EU vervollständigt werden", bekräftigte Linhart unmittelbar nach der Ankunft in der Hauptstadt Sarajevo vor Journalisten.