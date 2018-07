“Anlandezentrum, was soll das überhaupt heißen?”

In der Debatte gibt es dann auch den sprachlichen Bereich, der sich offenbar an Stammtischen, in den Sozialen Medien entfaltet und auch in die Politik durchdringt. Da geht es um Schatzsucher, Kulturbereicherer, Shuttle-Service, Willkommensklatscher. Politische Kampfbegriffe hat es immer schon gegeben, sind wahrscheinlich so alt wie Sprache selbst. Warum neigen wir so dazu? Welche Funktionen haben diese Begriffe für die Menschen, die sie verwenden?

Diese Art von Sprache hat es natürlich schon immer an den Stammtischen gegeben. Da ist es lokal begrenzt gewesen. Diese Begriffe haben ganz verschiedene Funktionen. Zum einen als gegenseitige Bestätigung der Meinung. In dem Augenblick, wo ich über Flüchtlinge als “Goldstücke” rede und von einem anderen ein anerkennendes Lächeln bekomme, dann weiß ich sofort: Ich bin mit dem auf einer Wellenlänge. Man erkennt alleine durch die Wortwahl, auf welcher Seite jemand steht. Das ist eine wichtige Funktion, die Sprache generell hat, die Sprache in Subkulturen hat und die politische Kampfbegriffe in diesen Subkulturen haben.

Die zweite Funktion ist, dass man dieses Feindbild entindividualisiert und auch teilweise entmenschlicht. Man muss sich gar nicht klar machen, dass das Menschen sind, von denen man da redet, die persönliche Schicksale haben. Von denen sind einige vielleicht wirklich hierher gekommen, um sich kriminell zu betätigen. Vielleicht sind auch einige davon wirklich eingeschleust worden, um Terroranschläge zu verüben. Andere sind aus wirtschaftlichen Gründen hergekommen, wieder andere sind Kriegsflüchtlinge. In dem Moment, wo das alles “Merkels Goldstücke” sind, kann ich pauschale Unterstellungen machen, die stecken in diesen Wörtern ja meistens auch drin. Ich vereinfache mein Weltbild, ich sehe gut und böse und die anderen sind eine vage Masse von Leuten, deren Menschlichkeit ich nicht mehr betrachten muss. Das ist der zweite Aspekt.

Hat das zugenommen oder nehmen wir es durch die Sozialen Medien einfach mehr wahr?

Das ist ganz schwer zu sagen. Viele von diesen Begriffen gibt es schon sehr lange, seit es das Internet gibt in rechtsradikalen Foren, zum Beispiel, oder auf den einschlägigen Webseiten. Das hat nichts mit den Sozialen Medien zu tun. Aber die Tatsache, dass diese Art von Sprache plötzlich bis in die Politik hineinschwappt, in Reden im Parlament oder in Interviews, dass der Begriff “Asyltourismus” von Politikern demokratischer Parteien verwendet wird..

...sie sprechen hier Horst Seehofer an, der den Begriff in einem Interview verwendet hat.

Ja, und dass Sebastian Kurz, ein Bundeskanzler der ÖVP, so etwas wie Achse "Berlin-Wien-Rom” verwendet, als ob das nichts wäre, als ob das keine Geschichte hätte. Da fließen ganz explizite Anlehnungen an einen sehr brutalen Sprachgebrauch ein, der mit einer sehr brutalen Phase der deutschen oder auch österreichischen Geschichte verbunden ist. Da haben wir das Gegenteil, da haben wir etwas, das nicht verdecken, schönreden und übertünchen soll, sondern zeigen, wie explizit die Brutalität werden kann. Das hätte ich der ÖVP noch vor zehn Jahren noch nicht zugetraut. Dass man damit durchkommt, dass es keine nennenswerten Konsequenzen hat, das hat glaube ich damit zu tun, dass die Sozialen Medien zu einer Normalisierung dieser Sprache beigetragen haben. Das ist die eigentliche neue Dimension.

Haben diese Begriffe eine Halbwertszeit oder verschwinden sie nur, wenn das zugrundeliegende Thema an Bedeutung verliert?

In den Sozialen Medien ist ein gewisser Umsatz an Begriffen zu beobachten und ich nehme an, auch an den Stammtischen, die schwerer zu untersuchen sind. Da geht es darum, die Provokation aufrecht zu erhalten. Irgendwann ist ein Begriff zu normal geworden, dann muss der nächste her. Das passiert dort, wo es ein identitätsstiftendes Element gibt, in Subkulturen, wo Begriffe kommen und wieder verschwinden. Manche setzen sich natürlich auch fest und werden dauerhaft Teil des Mythos.

In der Politik ist es auch so. Dort können die Begriffe Teil der sozialen Realität werden. Da muss man dann schon sehr viel ändern an der zugrundeliegenden Realität. Die ironisierenden Begriffe verschwinden bestimmt schneller wieder als die Euphemismen. Der böse Humor, der in einem Begriff wie “Fachkräfte” steckt, nutzt sich schneller ab.

Anatol Stefanowitsch (48) ist Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Englische Philologie der Freien Universität Berlin.