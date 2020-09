Lichterkette für getötete Kinder: „Ihr Tod trifft ins Herz“

Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) und Luca (8). Auch zwei Tage nach ihrem Tod können es Bewohner der Stadt die Tragödie nicht fassen.

Erwachsene und Kinder kommen und legen Kuscheltiere, Blumen vor den Eingang des mehrstöckigen Wohnblocks in Hasseldelle. Sie zünden Kerzen an für die fünf Kinder, die mutmaßlich von ihrer Mutter getötet wurden. Mit einer Lichterkette und einer Schweigeminute trauern Solinger um die Kinder, die viele von ihnen kannten. Der Schock sitzt tief. „Der Tod von fünf Kindern trifft uns Nachbarn, uns und die Hasseldelle ins Herz“, steht im Aufruf zur Lichterkette.

Nur ein Kind überlebte

Überlebt hat nur der älteste Sohn (11). Ihn ließ die Mutter mit einem Anruf, wonach es in der Familie einen Todesfall gegeben habe, aus dem Unterricht holen, so die Ermittler. Die 27-Jährige fuhr dann mit dem Elfjährigen in einem Zug nach Düsseldorf und verabschiedete ihn beim Umsteigen nach Mönchengladbach, wo er seine Oma besuchen sollte. Die Frau habe die Tat ihrer eigenen Mutter in einem Whatsapp-Chat gestanden.