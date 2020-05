Libyen: Sex, Drugs & Söldner im Blutrausch

Mario hat Libyen vor zwei Wochen verlassen. Er war gewarnt worden. Der Kollaps des Regimes hatte sich abgezeichnet. Spannungen in den eigenen Reihen und vor allem auch unter den Söhnen Gaddafis wären zuweilen fast zu gewalttätigen Kämpfen ausgeartet. Manch Armeekommandant sei bisweilen vor allem aus Angst an der Seite Gaddafis verblieben. Die Überzeugung hätten sie nur vorgetäuscht.



Der Übergangsrat hat den verbliebenen Kämpfern jetzt Straffreiheit versprochen, wenn sie ihre Waffen niederlegen. Eine letzte Aufforderung, wie es bei einer Pressekonferenz Ali al-Tarhunis in Tripolis hieß. Er ist Ölminister des "Kabinetts" der Revolutionsbewegung. "Wir versprechen euch, dass wir keine Rache üben werden", sagte er. Zwischen "uns und euch" stehe das Gesetz.



Welches Gesetz, fragt sich. In ein Spital in Tripolis wurden die Leichen von 17 Rebellen eingeliefert, die laut Angaben der Aufständischen von Gaddafis Leuten gefoltert und erschossen worden waren. Und in Gaddafis Festung in Tripolis lagen am Tag nach der Einnahme durch die Rebellen die Leichen von zahlreichen Gaddafi-Kämpfern - in einem Feldlazarett. Einige der Erschossenen hingen noch an Infusionen. Zwei der Toten hatten die Hände auf den Rücken gefesselt. Amnesty International beschuldigt beide Seiten der Folter.

Der Fall eines Regimes im Exzess. Knapp davor waren in dem Areal, wo jetzt Tote in der Sonne verfaulen, Partys gefeiert worden. Von einem "surrealen" Leben in dieser Festung spricht Mario: Einem Leben rauschender Feste mit Frauen, Alkohol und Drogen mitten im Krieg. Ein Angehöriger Gaddafis habe ihn einmal zu einer Party mitgenommen, wo man "alles nur Erdenkliche" angeboten habe. Er habe Geschichten gehört, dass bei solchen Festen Menschen zum Spaß erschossen oder gezwungen worden waren, russisches Roulette zu spielen - während Gäste Wetten abschlossen.



Vor seiner Abreise aus Tripolis habe er noch versucht, Gaddafis Sohn Saif al-Islam zu kontaktieren, sagt Mario. Der habe dann zurückgerufen, sich bedankt, gefragt, ob sie etwas benötigten und gesagt, dass sie Libyen bald wieder zurückgewinnen würden.