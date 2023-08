Lettlands Regierungschef kündigt Rücktritt an

Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins hat im Zuge einer geplanten Regierungsumbildung seinen Rücktritt angekündigt. Der Regierungschef des baltischen EU- und NATO-Landes teilte am Montag in Riga mit, dass er bei Staatspräsident Edgars Rinkēvičs am Donnerstag seine Demission einreichen werde.

Weiter erklärte Karins, dass er seine liberalkonservativen Partei Jauna Vienotiba gebeten habe, einen Kandidaten für die Regierungsspitze vorzuschlagen. Er selbst wolle nicht die nächste Regierung anführen, sagte der seit 2019 amtierende lettische Regierungschef.