"Leichen im Keller": Trumps Ex-Anwalt packt in seinem Enthüllungsbuch aus

"Ich weiß, wo seine Leichen im Keller sind - weil ich sie vergraben habe": Der frühere Privatanwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat einen Vorgeschmack auf sein in den kommenden Wochen erwartetes Enthüllungsbuch gegeben. Die frühere rechte Hand des Immobilienmoguls veröffentlichte im Internet ein Vorwort zu "Disloyal: A Memoir" (deutsch etwa: Illoyal - Memoiren).

Er spart darin nicht mit vernichtender Kritik an dem Präsidenten. "Auf gewisse Weise kannte ich ihn besser als seine Familie, denn ich wurde Zeuge des echten Mannes, in Stripteaseklubs, bei zwielichtigen Geschäftstreffen, und in den unbedachten Momenten, in denen er enthüllte, wer er wirklich war: ein Schwindler, ein Lügner, ein Betrüger, ein gemeiner Kerl, ein Rassist, ein Raubtier, ein Hochstapler", schreibt der einstige Trump-Vertraute in dem Vorwort.

Seitensprünge, Steuerbetrug, Sexpraktiken

"Ich habe für ihn Auftragnehmer betrogen, seine Geschäftspartner abgezogen, seine Frau Melania belogen, um seine Seitensprünge zu verstecken, und jeden gemobbt und angeschrien, der Trumps Weg an die Macht bedrohte." Er habe "Golden Showers" - Sexpraktiken mit Urinieren - in Sexclubs in Las Vegas miterlebt, Steuerbetrug, Deals mit korrupten Beamten aus der früheren Sowjetunion und Verschwörungen, um Trumps heimliche Geliebte zum Schweigen zu bringen.