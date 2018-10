Lega-Abgeordneter bearbeitete Notizen von EU-Kommissar mit Schuh

Auch Ciocca äußerte sich später in dem Kurznachrichtendienst. Er sei mit einer "in Italien gefertigten" Schuhsohle auf "den Berg von Lügen" marschiert, den Moscovici über Italien geschrieben habe, teilte der Lega-Vertreter mit. Die EU-Kommission hatte am Dienstag den Etatentwurf der italienischen Regierung wegen der hohen Neuverschuldung abgelehnt. In Rom regiert die Lega mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.