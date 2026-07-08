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Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich

Le Pen will gemeinsam mit Bardella in den Wahlkampf gehen

Le Pen will trotz Verurteilung zu einer Haftstrafe mit Fußfessel wegen Veruntreuung von EU-Geldern.
08.07.2026, 13:25

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French far-right leaders Le Pen and Bardella visit a market in La Fleche

Frankreichs Rechtsnationale Marine Le Pen will gemeinsam mit dem Parteichef ihres Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Das sagte Le Pen bei einem ersten Wahlkampfauftritt mit Bardella im westfranzösischen La Flèche am Mittwoch. Am Vorabend hatte sie angekündigt, dass sie trotz einer Verurteilung zu einer Haftstrafe mit Fußfessel wegen Veruntreuung von EU-Geldern im kommenden Frühjahr für das Präsidentenamt kandidieren wird.

Trotz Fußfessel-Urteil: Marine Le Pen tritt bei Präsidentschaftswahl an

Gegen das Urteil des Pariser Berufungsgerichts vom Dienstag werde sie Revision einlegen, da sie sich für unschuldig halte, bekräftigte Le Pen. Die Wähler müssten selbst beurteilen, was sie von dem Urteil halten. „Ich denke, sie wissen ganz genau, dass die uns vorgeworfenen Taten keinesfalls eine strafrechtliche Verurteilung rechtfertigen.“

Eine Weggabelung für ganz Europa

Bardella, den viele schon als RN-Präsidentschaftskandidaten gesetzt sahen, sagte in seiner ersten Reaktion, er freue sich über das Antreten von Marine Le Pen. „Wir freuen uns also darüber und werden natürlich weiterhin Hand in Hand zusammenarbeiten, so wie wir es schon immer getan haben.“ Bardella sagte weiter: „Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam mit Marine wieder in den Wahlkampf ziehen können, denn Millionen Franzosen sehnen sich heute nach Veränderung.“

Agenturen, dida  | 

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