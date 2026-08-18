Laut IAEA „einige Tonnen Nuklearmaterial“ in Syrien gefunden

Mitarbeiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben bei einem Inspektionsbesuch in Syrien „einige Tonnen Nuklearmaterial“ an einem Ort gefunden, den die Organisation bisher nicht auf dem Schirm hatte. Die Übergangsregierung in Damaskus habe die „mutige Entscheidung“ getroffen, die IAEA auf den Fundort aufmerksam zu machen, woraufhin „wir den Ort aufsuchen konnten“, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in Damaskus.

Das Nuklearmaterial „könnte missbräuchlich verwendet werden“, fügte er hinzu. Der syrische Interims-Außenminister Assad al-Shaibani bestätigte, dass IAEA-Mitarbeiter Proben an dem Ort entnommen hätten. Ihm zufolge hatte die syrische Regierung die IAEA am 17. Juli „aus freien Stücken“ kontaktiert.