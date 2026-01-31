Regierung will Abschiebungen nach Syrien ausweiten

Eine österreichische Delegation unter Leitung von Arad Benkö, dem Nahost-Beauftragten von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ist diesen Mittwoch vom syrischen Innenminister Anas Khattab zu Gesprächen in Damaskus empfangen worden.

Gemeinsam mit Vertretern des Innenministeriums seien Rückführungen strafgerichtlich verurteilter Asylwerber sowie die praktische Zusammenarbeit der Behörden besprochen worden, teilte das Außenministerium der APA mit.

"Wir haben uns in der Regierung darauf verständigt, klare Kante bei allen zu zeigen, die kein Recht haben, in Österreich zu bleiben oder dieses Recht missbrauchen. Mit Kooperationen wie dieser schaffen wir die nötigen Rahmenbedingungen dafür", betonte Meinl-Reisinger laut Aussendung. Momentan stellen Syrer die größte Gruppe von Asylwerbern in Österreich.