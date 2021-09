La Palma: Vulkan könnte giftige Dämpfe auslösen

Von Sarah Emminger

Der Himmel über Todoque ist von Rauch bedeckt, als die Kirche des kanarischen Dorfes einstürzt. In nur wenigen Sekunden liegt das Ortswahrzeichen in Schutt und Asche. Seit die Westflanke der Vulkankette Cumbre Vieja am 19. September die erste Lava spuckte, gehen von der Touristeninsel La Palma Bilder der Zerstörung um die Welt.