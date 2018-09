Kurz: Südeuropa muss sich bei Migration auch "helfen lassen"

Die südeuropäischen Länder müssen sich beim Thema Migration auch "helfen lassen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag in Paris vor seinem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Er spielte damit auf die Skepsis von Ländern wie Italien oder Spanien bezüglich des geplanten Ausbaus der Kompetenzen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex an.

Kurz unterstrich erneut, dass Österreich die Vorschläge zur Stärkung von Frontex von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker voll und ganz unterstütze. Der Kanzler reist am morgigen Dienstag im Rahmen seiner "tour des capitales" im Vorfeld des informellen EU-Gipfels, der am Donnerstag in Salzburg stattfindet, auch nach Rom.