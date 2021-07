Saudi-Arabien: Schlüsselspieler mit Makeln

Hauptthemen der Gespräche Kurz’ mit dem saudischen Außenminister Adel al-Jubeir werden aber die Syrien-Gespräche, die Flüchtlingskrise und der Kampf gegen den "Islamischen Staat" sein. In allen drei Belangen wird Saudi-Arabien – das ist die Realpolitik – gebraucht.

Die Saudis kämpfen an der Seite der USA gegen die IS-Dschihadisten in Syrien und im Irak. Obwohl Saudi-Arabien zumindest mit dazu beigetragen hat, den "Islamischen Staat" groß zu machen: Saudische Großgrundbesitzer und religiöse Stiftungen, deren Ziel ein Sturz des syrischen Diktators Bashar al Assad war, haben seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges im Jahr 2011 diverse dschihadistische Gruppen in Syrien unterstützt. Und ein guter Teil von Waffen und Geld ist in den Händen der sunnitischen Terroristen gelandet.

Doch längst ist der Geist, der Assad vertreiben sollte, aus der Flasche und richtet sich auch gegen das sunnitische Saudi-Arabien, das für den IS Ziel geworden ist: Erst vergangene Woche sind im Osten des Landes zwei Mitglieder der Sicherheitskräfte von Unbekannten erschossen worden – hinter dem Anschlag wird der IS vermutet. Der greise saudische König Salman (80) hat in den vergangenen Wochen mehrfach betont, dass man den Kampf gegen den Terrorismus vorantreiben müsse. Für Sebastian Kurz ist Riad ein wichtiges Mitglied in der Anti-IS-Koalition, sowohl, was militärische Maßnahmen betreffe, "als auch im Bereich der Prävention, um dessen Ideologie zu bekämpfen".