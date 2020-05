Kurz in Minsk: "Erwärmte" Beziehungen und ein Auftrag

Kurz kam mit der Botschaft, dass die Nachbarschaftspolitik der EU "flexibler" werden müsse, also keine Entweder-oder-Politik sein dürfe (z.B. Eurasische Wirtschaftsunion, deren Mitglied Weißrussland ist, oder Annäherung an die EU), sondern eine Sowohl-als-auch-Politik. An einem "Teufelskreis" Sanktionen-Gegenreaktionen habe niemand Interesse, es brauche eine "Positivspirale". Österreich ist übrigens unter den EU-Staaten wichtigster Investor in Weißrussland.

Gleichwohl überbrachte der Außenminister seinem Amtskollegen Makej (ein an der diplomatischen Akademie in Wien studierter Diplomat) und Präsident Lukaschenko die seitens der EU bestehenden Forderungen nach Freilassung politischer Gefangener, einer Zusammenarbeit mit der OSZE und einem Ende der Todesstrafe. Kurz sah "erste positive Signale": Erste politische Gefangene seien bereits freigelassen, eine künftige Wahlbeobachtung durch die OSZE sei zugesagt. Und nach der Todesstrafe bzw. einem Moratorium befragt, kündigte Außenminister Makej "konkrete Schritte" an.

Kurz verwies darauf, dass " Weißrussland im Ukraine-Konflikt eine vernünftige Position hat". Es hat bekanntlich die Minsker Gespräche mit der Ukraine, Russland und der EU ausgerichtet, deren Ergebnis der seit Februar geltende, brüchige Waffenstillstand in der Ostukraine ist. Gleichzeitig steht Minsk unter Druck Moskaus, Gegensanktionen gegen die EU wegen deren Kurs gegenüber Moskau zu verhängen .

Am Nachmittag besuchte Kurz das ehemalige Minsker Getto und legte am Denkmal des unbekannten Soldaten am Platz des Sieges Blumen nieder. Die Boulevards in Minsk sind bereits festlich geschmückt für die Feiern anlässlich des 70. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges am 9. Mai.

Danach reiste Kurz nach Moskau, wo er heute seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow trifft.