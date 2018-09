Kurz in der Ukraine: Versöhnungstrip nach Knicks vor Putin

Kanzler Sebastian Kurz brach am Montagabend zu einem Besuch in die Ukraine auf. Die Reise fällt in eine heikle Phase, für die Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt sieht es gerade besonders finster aus. Angesichts der nahenden kalten Jahreszeit bedeutet das für Millionen von Menschen, deren Existenz durch den seit 2014 währenden, bewaffneten Konflikt zerstört wurde, eine Bedrohung.

Vorige Woche wurde der pro-russische Separatistenführer Alexander Sachartschenko in Donezk durch eine Bombe getötet. Moskau beschuldigt Kiew, hinter dem Attentat zu stecken, Kiew weist das von sich. In Betracht gezogen wird auch ein Konflikt zwischen verschiedenen Separatisten-Fraktionen. Die ungeklärten Hintergründe hindern Moskau jedenfalls nicht daran, den Friedensprozess auf Eis zu legen und das „Normandie-Format“ (Gespräche mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine) auszusetzen. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel will die Streitparteien zum Einlenken bewegen, die aktuelle Krise wird ein Thema bei ihrem Treffen mit Emmanuel Macron in Paris sein.

Nicht ausgesetzt ist hingegen der „Minsk-Prozess“, bei dem es unter anderem um humanitäre Hilfe für die Opfer des Konflikts geht. Auch Kanzler Kurz legt bei seinem Besuch einen Schwerpunkt auf Hilfe für die Bevölkerung in der Ostukraine. Als Ratsvorsitzender werde er in der EU für Unterstützung für die Ukraine werben, verspricht Kurz seinen Gesprächspartnern in Kiew. Denn schließlich sei die Ukraine ein Nachbarland und wichtiger Faktor für die Stabilität und Sicherheit der EU.