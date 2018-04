Gratulationen und Kritik: Wie Europa auf Orbans Sieg reagiert

Begeisterung von rechts

Begeistert zeigten sich hingegen die Mitglieder der europäischen Rechten. Österreichs Vizekanzler Strache schrieb auf Facebook: "Herzliche Gratulation an Viktor Orban zum herausragenden Ergebnis bei der Parlamentswahl! Es zeigt sich, dass immer mehr Bürger in ganz Europa eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik befürworten!"

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen schrieb auf Twitter von einem "großen und eindeutigen Wahlsieg". Erfreut war sie vor allem über das Zeichen in Richtung Brüssel: "Die von der EU angepriesene Umkehrung der Werte und die Masseneinwanderung wurden neuerlich abgestraft. Die national Denkenden können bei den nächsten Europawahlen 2019 die Mehrheit bilden."

Auch der slowenische Oppositionsführer Janez Jansa hat den Sieg von Orban als "historisch" bejubelt. "Viktor Orban hat für Ungarn, für Europa und den ganzen euroatlantischen demokratischen Raum gesiegt", teilte der Chef der konservativen Demokratischen Partei (SDS) in der Nacht auf Montag mit. Historisch sei das Ergebnis "zunächst wegen der hohen Wahlbeteiligung, wodurch Viktor Orban die höchste demokratische Legitimität bisher hat. Dann deswegen, weil es der dritte Wahlsieg in Folge ist. Und nicht zuletzt deswegen, weil gegen Fidesz und Orban auch die globalen linksgerichteten und Oligarchen-Medien agitiert haben sowie Organisationen, deren Ziel die Veränderung des Wertefundaments der europäischen Zivilisation ist", griff Jansa offenkundig die umstrittene Anti-Soros-Argumentation Orbans auf. Dieser unterstellt dem aus Ungarn stammenden jüdischen Milliardär und Philanthropen George Soros einen "Plan" zur Ansiedlung von Millionen Migranten in Europa.

"Völlig inakzeptabel"

Während Jansa davon begeistert scheint, kritisierte NEOS-EU-Abgeordnete Angelika Mlinar die Plakataktionen Orbans gegen Soros scharf. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erklärte sie am Montag, dass Soros sei in einer "antisemitischen Kampagne" als "böser Jude" dargestellt worden. Dies erinnere an die 1930er Jahre und sei "völlig inakzeptabel".

Auch die mit Orban verbündete polnische Regierung gratulierte der Fidesz zur Wiederwahl. Der nationalkonservative Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schrieb: "Ich gratuliere Premier Viktor Orban zum dritten Sieg bei den Parlamentswahlen in Folge. (...) Der Weg der Reformen ist nie einfach. Die Unterstützung der Mehrheit der Gesellschaft zeigt, dass es sich lohnt, diese Herausforderung anzutreten." Er wünsche Ungarn und Europa in der neuen Kadenz viel Erfolg, schrieb Morawiecki weiter. Indes erklärte der polnische Vizeaußenminister Konrad Szymanski, er sehe in dem Sieg eine Bestätigung der Emanzipationspolitik Osteuropas in der EU. Diese Politik mache Osteuropa als konstruktiven Partner in Europa und der Europäischen Union sichtbar.