Kurz auf Asien-Trip: „Von den Besten lernen“

Verbote wohin man sieht. Wer denkt, die neuen Regeln in der Wiener U-Bahn seien streng, der kennt Singapur nicht. Im Stadtstaat ist Rauchen, der Import geschweige denn das Ausspucken von Kaugummis auf das Trottoir verboten; der Besitz von Drogen wird mit dem Tod bestraft.

Premierminister Lee Hsien Loong ist erst der dritte Regierungschef des Inselstaates, sein Vater war der Staatsgründer der seit 1965 von Malaysia unabhängigen Republik. Seither geht es – der politischen Führung und den rigiden Regeln geschuldet – steil bergauf.

Die Wirtschaft wächst (plus 3,6 Prozent) bei Vollbeschäftigung (2 Prozent Arbeitslosigkeit), auch die Insel selbst wächst. Gäbe es genug Sand, der sich im Meer aufschütten und auf dem sich bauen ließe: Singapur würde an Land gewinnen. Der Kleinstaat zählt, wie die gesamte ASEAN-Region (Verband Südostasiatischer Nationen), zu einer der Wachstumsregionen. Davon will Österreich profitieren. „Die Stärken des Landes sind wie in Österreich nicht die Rohstoffe, sondern die Menschen“, sagt Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer . Das Programm, das sich Kanzler Sebastian Kurz mit ihm, drei Ministern und einer Wirtschaftsdelegation vorgenommen hat, hat es in sich.