Warum die Streitkräfte der Ukraine in Kursk vor der Katastrophe stehen

Tausende eingekesselte ukrainische Soldaten, der letzte Versorgungsweg unter russischer Drohnenkontrolle – und plötzlich rasch vorrückende Russen. Die Lage der ukrainischen Streitkräfte in Kursk hat sich in den vergangenen Tagen massiv verschlechtert. Im für Kiew schlimmsten Fall droht eines der größten Desaster des Krieges und ein russisches Vorrücken in der Region Sumy. Unter Drohnenkontrolle

Vor einigen Wochen gelang es den russischen Streitkräften, die wichtigste Logistikroute der Ukrainer in die Stadt Sudja mit weitreichenden „First Person View“-Drohnen zu erreichen. Diese Drohnen werden zumeist durch Glasfasern gesteuert, sind also gegen Störsender immun – und verfügen mittlerweile über eine Reichweite von bis zu 20 Kilometern. Videos ausgebrannter Wracks auf der Straße belegen die massiven Versorgungsprobleme, die die ukrainischen Streitkräfte seither haben. Vor wenigen Tagen griffen die Russen an den Flanken der Front an, drängen die ukrainischen Soldaten – unter hohen Verlusten – seither immer stärker zurück.

Gleichzeitig schneiden sie weitere mögliche Rückzugswege ab – etwa, indem sie mit schweren Gleitbomben Brücken zerstören und die ukrainischen Verbände, die sich über diese Wege eigentlich zurückziehen wollten, massiv mit Artillerie und Drohnen beschießen. Zahlreiche russische Drohnenvideos zeigen, wie ukrainische Soldaten versuchen, zu Fuß zu fliehen.

Die Ukraine hatte die Kursk-Offensive im Sommer gestartet, um im besten Fall das Atomkraftwerk Kursk unter Kontrolle zu bringen und die Front im Donbass zu entlasten. Beide Ziele sind gescheitert. Vor allem aber kämpfen in Kursk erfahrene Verbände mit hochwertigen westlichen Waffen. Etwa die 47. Mechanisierte Brigade, die seit Jahren an den kritischsten Frontpunkten im Dauereinsatz ist. Russischer Vorstoß droht 8.000 bis zu 15.000 ukrainische Soldaten dürften derzeit in Kursk eingesetzt sein – vieles hängt davon ab, ob ein möglichst geordneter Rückzug über die ukrainische Grenze gelingt. Ist das nicht der Fall, steigt das Risiko, dass die russischen Verbände nicht nur die Gebiete in Kursk zurückerobern, sondern auch auf ukrainischem Boden in Richtung der Stadt Sumy vorstoßen.