Selbst einst geflohen, hilft Teenager IS-Opfern

Der Terror des "Islamischen Staates" (IS) hat Hunderttausende Menschen im kurdischen Nordirak in die Flucht getrieben. Die meisten sind in Lagern untergekommen, viele müssen sich aber alleine durchschlagen. Ganze Familien hausen auf Baustellen, in Schulen oder Zelten. Diesen Menschen zu helfen, ist das Ziel der 17-jährigen Didar Shwan. Die Kurdin, die seit fünf Jahren in Wien lebt und hier die Schule besucht, hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die finanziell und logistisch von der kurdischen Regionalregierung im Nordirak unterstützt wird.

"Es tut mir weh, was im Irak passiert", begründet Shwan gegenüber dem KURIER ihr bemerkenswertes Engagement. Verbunden fühlt sie sich den Kurden in ihrer "anderen Heimat", wie sie den Irak nennt, nicht nur durch die Volkszugehörigkeit. Auch Shwan war einst Flüchtling. Bis 1998 tobte in Kurdistan ein Bürgerkrieg, ihre Eltern hatten durch das Regime des 2003 gestürzten Ex-Diktators Saddam Hussein viele Verwandte und Freunde verloren und wurden selbst immer wieder vertrieben. "Sie waren dabei, als Hunderttausende flüchten mussten, um ihr Leben zu retten, ohne Wasser, ohne Essen. Ein Stück Brot am Tag war schon viel", so Shwan.