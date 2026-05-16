"Ist das ein Witz?": Kuba veröffentlicht Handbuch für Kriegsfall

Angesichts der Spannungen mit den USA hat der kubanische Zivilschutz ein Handbuch mit Richtlinien für die Bevölkerung im Falle einer militärischen Aggression veröffentlicht. Das neunseitige Dokument ist digital auf einigen offiziellen Seiten wie dem Bürgerportal der Stadt Havanna zu finden. Andere Regierungsstellen sollen den Text dagegen nach der Veröffentlichung wieder zurückgezogen haben, wie das Nachrichtenportal 14yMedio berichtete.

Der "Leitfaden für Familien zum Schutz vor einem militärischen Angriff" empfiehlt, einen Rucksack mit Lebensmitteln und Medikamenten bereitzuhalten sowie sich bei Luftalarm sofort an einen sicheren Ort zu begeben. "Mit demselben Eifer und derselben Disziplin, mit denen wir uns auf die Bewältigung von Katastrophen vorbereitet haben, müssen wir uns darauf vorbereiten, Leben zu schützen, falls der Feind uns militärisch angreift", heißt es in der Einleitung. Bei einem Angriff werde sich die sozialistische Karibikinsel zwar entschlossen verteidigen. Ein Großteil der Bevölkerung, darunter Kinder und ältere Menschen, würde jedoch nicht an den möglichen Kämpfen teilnehmen und müsste deshalb gemäß den Richtlinien geschützt werden.

Menschen reagieren in sozialen Netzwerken: "Ist das ein Witz?" In Kommentaren unter Facebook-Posts kubanischer Nachrichtenseiten wie Venceremos über den Leitfaden äußerten viele Kritik. "Ach wirklich, und woher sollen wir denn die Sachen für den Rucksack nehmen, wenn man derzeit nicht im Krieg ist und bereits jetzt absolut nichts hat?", schrieb eine Frau. "Unverderbliche Lebensmittel! Ist das ein Witz?", hieß es in einem weiteren Kommentar.