Kuba-Hilfskonvoi: Zwei Segelboote auf See verschollen

Zwei Segelboote mit neun Aktivisten an Bord, die Hilfsgüter nach Kuba bringen wollten, werden laut der mexikanischen Marine vermisst. Die Boote hätten am Dienstag oder Mittwoch auf der sozialistischen Karibikinsel eintreffen sollen, es bestehe aber keine Kommunikation mit der Besatzung, teilten die Behörden mit. Zur Staatsangehörigkeit der Menschen an Bord machte die Marine zunächst keine Angaben.

Die mexikanische Marine hat nach eigenen Angaben inzwischen Kontakt zu Seenotrettungszentren in Polen, Frankreich, Kuba und den USA sowie zu diplomatischen Vertretern der Herkunftsländer der Besatzungsmitglieder aufgenommen. Ein weiteres Boot des Konvois war bereits am Dienstag in Havanna eingetroffen.

Die Katamarane mit neun Besatzungsmitgliedern unterschiedlicher Nationalitäten waren am Samstag von der mexikanischen Insel Isla Mujeres aus in See gestochen. Laut Medien wollten die Aktivisten schon einen Tag früher abreisen, doch aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wurde die Abfahrt verschoben.