Der Bach bei Fossil Creek lockt mit seiner schönen Landschaft zahlreiche Touristen nach Arizona. So auch den 25-jährigen Wei-Jie Lin, der aus Taiwan angereist ist, um das Gebiet mit dem Wasserfall zu erkunden. Doch genau bei diesem Ausflug wurde Lin Opfer eines tödlichen Unfalls.

Mann stirbt nach Sprung von Wasserfall Lin sei laut abc 15 Arizona am 22. März ins Wasser gesprungen. Zeugen zufolge sei der Mann nach dem Sprung ins Wasser wieder an die Oberfläche aufgetaucht und habe mit einem Daumen nach oben signalisiert, dass es ihm gut gehe. Anschließend ist er unter den Wasserfall geschwommen und nicht wieder an die Oberfläche aufgetaucht. Lin soll sich mehr als zehn Minuten unter Wasser befunden haben. Der Mann soll von einer Höhe von circa 7,6 Metern gesprungen sein.