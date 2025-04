In den vergangenen 2 Tagen seien 4 kroatische Staatsbürger des Landes verwiesen worden, darunter der Leiter der Außenhandelsstelle der Kroatischen Wirtschaftskammer (HGK), sagte der kroatische Botschafter in Serbien, Hidajet Biščević , dem kroatischen Sender HTV. In den letzten 3 Monaten gab es über ein Dutzend ähnlicher Fälle.

Ausgewiesene sollen Studentenproteste unterstützt haben

"Die Häufigkeit dieser Vorfälle ist besonders besorgniserregend", sagte der Botschafter laut der Nachrichtenagentur Hina gegenüber serbischen Medien. Er kündigte an, dass Kroatien deswegen eine Protestnote an das serbische Außenministerium richten und Aufklärung verlangen werde.

Auffällig sei, so der Botschafter, dass die Ausgewiesenen in sozialen Netzwerken ihre Unterstützung für die Studentenproteste in Serbien zum Ausdruck gebracht hätten. In allen Fällen wurde die Ausweisung der Kroaten damit begründet, dass sie eine Gefahr für die Sicherheit Serbiens darstellen würden. Sie wurden mit einem Einreiseverbot von einem Jahr belegt.

Biščević findet es "besonders merkwürdig", dass sich diese Fälle speziell gegen kroatische Staatsbürger richteten. Er verwies auf den Empfang serbischer Studenten in Wien, die mit einer Protest-Radtour nach Straßburg die Aufmerksamkeit der EU-Institutionen auf die Situation in Serbien lenken wollen. "Wir haben gesehen, wie serbische Studenten in Wien empfangen wurden, aber ich habe keine österreichischen Staatsbürger gesehen, die ausgewiesen wurden", betonte er.