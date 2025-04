Serbischer Protest in Wien: Lichtermeer bei Raddemo

Auslöser der Proteste war der Einsturz des Bahnhofvordachs in Novi Sad am 1. November, bei dem 16 Menschen ums Leben gekommen waren. Bereits im November wurde gegen 13 Verantwortliche Anklage erhoben, doch hat die Justiz diese noch nicht bestätigt. Zwei Minister sind wegen des vermutlich durch Korruption verursachten Unglücks bisher zurückgetreten.

Die aus 80 Studentinnen und Studenten aller staatlichen Universitäten Serbiens bestehende Gruppe war vergangene Woche in Novi Sad losgeradelt, um bei den europäischen Institutionen in Straßburg - dem Europarat und dem Europäischen Parlament - auf die politische Krise im größten Land des Westbalkan aufmerksam zu machen.

"Unsere Straßen, früher Orte der Hoffnung und Begegnungen, sind Schauplätze der Angst und Ungerechtigkeit geworden. Unsere Freunde und Kollegen werden festgenommen, weil sie die Wahrheit gesagt haben, Institutionen sind zum Werkzeug der Repression geworden“, teilten Studenten auf ihrem Internetportal mit, wo ihre Radtour live zu verfolgen ist.

Vier Übernachtungen in Österreich geplant

In Straßburg wollen die Radler am kommenden Dienstag ankommen. Die Protestfahrt findet in 13 Tagesetappen mit jeweils rund 100 Kilometern statt. Die Gruppe wird bis Freitagvormittag in Österreich sein, wobei Übernachtungen in Wien, Emmersdorf, Linz und Salzburg geplant sind.