Kritik an Aufklärung von Schiffsunglück mit 600 toten Flüchtlingen

Menschenrechtsgruppen kritisieren die mangelnden Fortschritte der griechischen Behörden bei ihren Ermittlungen zum Schiffsunglück im Sommer vor der Peloponnes, bei dem mehr als 600 Geflüchtete umgekommen sind. Es gilt als eines der schlimmsten Schiffsunglücke im Mittelmeer überhaupt.

Human Rights Watch (HRW) und Amnesty International behaupten, es gebe glaubwürdige Behauptungen , dass die "Handlungen und Unterlassungen" der griechischen Küstenwache zum Schiffbruch am 14. Juni beigetragen hätten.

Der von Menschenschmugglern aus Libyen gesteuerte Fischkutter auf dem Weg nach Italien sank in den frühen Morgenstunden des 14. Juni etwa 80 Kilometer vor der südgriechischen Stadt Pylos – fünf Tage nachdem er in See gestochen war, und 15 Stunden nachdem die griechischen Behörden dies getan hatten wurden darauf aufmerksam wurden, dass sich das Boot in ihrem Such- und Rettungsgebiet befand. Vollbesetzt mit etwa 750 Männern, Frauen und Kindern ging es innerhalb von Minuten unter.

In einer anschließenden Rettungsaktion, die als schwierig und chaotisch beschrieben wurde, wurden 104 männliche Überlebende – aus Syrien, Ägypten und Pakistan – an Land gebracht. Das Schiff, der in einem der tiefsten Gebiete des Mittelmeers gesunken ist, wurde nach wie vor noch nicht geborgen.