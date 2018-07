Kritik an Roms „humanitären Auktionen“

Vor der Küste von Pozzallo zeigte sich bis in der Nacht zum Montag ein paradoxes, aber mittlerweile bekanntes Bild: Zwei Marineschiffe warteten tagelang nur Hunderte Meter vor der sizilianischen Hafenstadt auf eine Anlegeerlaubnis. Während sich Badeurlauber und Einheimische am Strand aalten, mussten in Sichtweite 450 Frauen, Männer und Kinder um ihr weiteres Schicksal bangen. Das lag in der Hand von Premier Giuseppe Conte, der EU-Regierungschefs zur Aufnahme eines Teils der Flüchtlinge drängte. Mit Erfolg. Um Mitternacht durften die Migranten an Land gehen: Nach zähen Verhandlungen hatten sich Spanien, Portugal, Deutschland, Malta und Frankreich bereit erklärt, je 50 Personen aufzunehmen. Auch Irland bietet 20 Personen Schutz.