EU erhöht den Druck auf Putin

Sie ist die erste TV-Journalistin des Kreml-nahen Auslandssenders Russia Today, die auch Putin-Gegner entzückt. Die Amerikanerin Abby Martin kritisierte in der Nacht auf Dienstag die militärische Invasion auf der Krim: "Was Russland tat, ist falsch." Zudem kritisierte sie eine Berichterstattung über die Ukraine "voller Fehlinformationen" – ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Arbeitgeber. Russia Today schlug der Journalistin, die von Amerika aus berichtet, daraufhin vor, sich die Lage auf der Krim selbst anzuschauen.

Der Sender steht für seinen Nachrichtenstil seit Längerem in der Kritik. "Neue Standards in abstoßender Propaganda", so jüngst die Wertung des polnischen Außenministers Radoslaw Sikorski. Auch der Nachrichtensender euronews wirft Russia Today Propaganda vor. So werden die Zuschauer des Senders unterrichtet, die Regierung in Kiew werde von " Neonazis" dominiert. Russische Offizielle verteidigen diese Form mit dem Verweis, die westlichen Medien würden auch nicht objektiv berichten.

Der 2005 gegründete Sender hat rein rechtlich einen gemeinnützigen Status und wird durch russische Staatsgelder finanziert, er strahlt in englischer, spanischer und arabischer Sprache aus. Das Auslands- Image von Russland habe sich auf "Schnee, Kommunismus und Armut" beschränkt und sollte erweitert werden, so Svetlana Mironjuk, die erste Chefredakteurin. Seit 2009 wird die Kurzform RT genutzt, um den Fokus von Russland abzulenken.