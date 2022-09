Kreml will vier ukrainische Regionen am Freitag annektieren

Russland will am Freitag die Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine formell vollziehen. Bei einer Zeremonie am Freitagmittag im Kreml mit Staatschef Wladimir Putin sollen die Abkommen ├╝ber die Aufnahme dieser Regionen in die Russische F├Âderation unterzeichnet werden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag ank├╝ndigte. Putin werde auch eine Rede halten, hie├č es. "Im Gro├čen Kremlpalast findet um 15.00 Uhr (14.00 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen ├╝ber den Beitritt neuer Gebiete in die Russische F├Âderation statt", so Peskow laut Agentur Interfax. International wird der Schritt nicht anerkannt.

Bei vom Westen als Schein-Abstimmungen kritisierten "Referenden" in diesen Regionen sollen sich nach Angaben der dortigen Separatisten ├╝berw├Ąltigende Mehrheiten f├╝r die Annexion ausgesprochen haben.

Die Separatisten-Anf├╝hrer von vier russisch kontrollierten Regionen der Ukraine sind zuvor in Moskau eingetroffen, um nach den sogenannten Referenden an der Annexion dieser Gebiete durch Russland teilzunehmen. Die Chefs der pro-russischen Verwaltungen in der ostukrainischen Region Donezk sowie in den s├╝dukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson seien am Mittwochabend mit dem Flugzeug in der russischen Hauptstadt gelandet, meldeten russische Nachrichtenagenturen.