Panzer für die Ukraine: Deutschland will pünktlich liefern, Polen sucht Partner

Polen will keinen Alleingang

Polen könne Teil einer solchen Koalition sein, sagte Jakub Kumoch, Sicherheitsberater von Präsident Andrzej Duda, dem Sender Radio Zet. "Die Sache ist im Fluss. Zuerst muss man einmal herausfinden, was unsere Verbündeten in den westlichen Ländern tun werden." Allein werde das NATO-Land aber nichts in dieser Richtung unternehmen, weil es dazu gar nicht in der Lage sei. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte indes mit, ihm seinen keine Anfragen von NATO-Partnern bekannt, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern.

Berichte, wonach Polen bereit sei, ein paar hundert oder sogar alle seine Leopard-Kampfpanzer der Ukraine zu überlassen, bezeichnete Kumoch als "Desinformation". In der Debatte gehe es allenfalls um "ein paar oder ein Dutzend Stück". Montagnachmittag werde der nationale Sicherheitsrat mit Präsident Duda unter über diese Frage beraten.

Deutschland liefert Marder-Schützenpanzer

Die zugesagten Marder-Schützenpanzer würden "pünktlich" geliefert", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Es sei noch nicht klar, woher die Marder genau kämen, man sei aber im engen Austausch mit Industrie und internationalen Partnern. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten werde schnell beginnen. Man wolle die Abgaben aus Beständen der Bundeswehr möglichst gering halten.