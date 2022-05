NATO-Beitritt: Russland droht Schweden und Finnland mit Konsequenzen

Bei Beitritt der beiden bislang neutralen skandinavischen Staaten Schweden und Finnland scheint tatsächlich bevorzustehen. Ein Anlass für Russland einmal mehr Drohungen auszustoßen.

Russland wird nach Angaben des Präsidialamtes die Nato-Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands genau beobachten. Die russische Führung sei überzeugt, dass ein Beitritt der beiden Länder zum von den USA geführten Militärbündnis die Sicherheitsarchitektur Europas in keiner Weise stärken würde, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Ein Nato-Beitritt der beiden Länder wäre ganz im Gegenteil nach Einschätzung der russischen Regierung ein Fehler mit weitreichenden Konsequenzen. Ein solcher Schritt würde die weltweite Lage radikal ändern, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Schweden und Finnland sollten sich keine Illusionen darübermachen, dass Russland ihre Entscheidung so einfach hinnehmen würde, sagt Rjabkow.

Schweden und Finnland beraten über NATO-Beitritt

Heute kommen in Schweden und Finnland die jeweiligen Parlamente zu Debatten über einen NATO-Beitritt der beiden skandinavischen Länder zusammen. Die sozialdemokratische Partei von Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sprach sich am Sonntag in einer historischen Kehrtwende für einen Beitritt des Landes in die Militärallianz aus. In Finnland gibt es bereits eine Regierungseinigung auf einen NATO-Beitrittsantrag, die Zustimmung im Parlament gilt als fix.