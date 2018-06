Kreml-Gegner: Demokratisches Ende Putins nicht möglich

Immer öfter ist es ein Wort, das fällt, wenn Russen von Kreml-Gegnern sprechen. Nicht Oppositionelle nennen sie diese dann, sondern Dissidenten.

Ein Wort, das eng mit der sowjetischen Vergangenheit des Landes verwoben ist. Eine Vergangenheit, an die in der russischen Gegenwart aber vieles erinnert: Eine breit aufgestellte Opposition mit finanziellem Rückhalt gibt es nicht mehr; Oppositionelle kommen in Staatsmedien – und nur solche erreichen die breite Masse – nicht vor; und sich gegen die Führung zu stellen, kann auch gefährlich werden.

Stichwort Boris Nemzow. Der Oppositionelle war 2015 in Sichtweite des Kremls von einem tschetschenischen Killerkommando mit engsten Beziehungen in die Führung der russischen Teilrepublik Tschetschenien erschossen wurden.

Im russischen Parlament jedenfalls sind heute neben der Staatspartei Einiges Russland vier Parteien vertreten – solche allerdings nur, die gute Beziehungen zum Kreml pflegen und keinen offenen Konflikt suchen.

Von ganz rechts bis ganz links

Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Widerstand gibt. Das politische Spektrum reicht dabei von ganz rechts über fundamental-liberal bis ganz links. Als zentrale Figur unter den Dissidenten hervorgetan hat sich zuletzt vor allem Alexei Nawalny.